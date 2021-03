Bayern Monaco, l’esperienza di Alaba è ai titoli di coda: andrà al Real Madrid (Di lunedì 22 marzo 2021) Ormai non ci sono più dubbi: a fine stagione David Alaba lascerà il Bayern Monaco per trasferirsi al Real Madrid. L’accordo era in banco già da svariati mesi ma ora – come riportato dal Sun – pare essere arrivata definitivamente la fumata bianca. Il difensore era uno dei prezzi pregiati nella lista di quei calciatori che si sarebbero liberati a parametro 0 in estate, ed ovviamente tutti i top club europei erano vigili sulla situazione. A sbaragliare la concorrenza è stato tuttavia il numero uno del Real Florentino Perez, il quale sempre secondo il quotidiano britannico, ha pronto per lui un contratto faraonico: 4 anni a 10 milioni di euro a stagione, con bonus monstre alla firma pari a 20 milioni. Difficile per tutti pareggiare una simile offerta. Svaniscono quindi le possibilità di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Ormai non ci sono più dubbi: a fine stagione Davidlascerà ilper trasferirsi al. L’accordo era in banco già da svariati mesi ma ora – come riportato dal Sun – pare essere arrivata definitivamente la fumata bianca. Il difensore era uno dei prezzi pregiati nella lista di quei calciatori che si sarebbero liberati a parametro 0 in estate, ed ovviamente tutti i top club europei erano vigili sulla situazione. A sbaragliare la concorrenza è stato tuttavia il numero uno delFlorentino Perez, il quale sempre secondo il quotidiano britannico, ha pronto per lui un contratto faraonico: 4 anni a 10 milioni di euro a stagione, con bonus monstre alla firma pari a 20 milioni. Difficile per tutti pareggiare una simile offerta. Svaniscono quindi le possibilità di ...

Advertising

OfficialSSLazio : #UCL ?? Mister Inzaghi ha scelto l'undici per sfidare il Bayern Monaco! #CMonEagles ?? - Ivano43586647 : Non sapevo che il tifoso interista, o almeno così dicono di essere, tifasse davvero Inter. Vi ho visto tifare: -… - Jaackk8 : @Stabile_W @elliott_il @PietroMazzara @MilanNewsit Boateng titolare al Bayern Monaco riserva di kjaer e tomori, sensato - icarus30187785 : @7aannggeellaa7 @jason05_ @AleLuiseMG Allegri è uscito una volta sola agli ottavi di Cl contro il Bayern Monaco fuo… - er_pasca : @kerusvais @rickymeggiato @davideterruzzi Con tutto il rispetto, hai le idee molto confuse e credo tu non sia obiet… -