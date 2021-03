Amazon, i lavoratori non consegnano i pacchi e invitano i consumatori a non fare acquisti on line (Di lunedì 22 marzo 2021) Niente consegna dei pacchi Amazon e l'invito ai consumatori a non fare acquisti on line per l'intera giornata: sono queste le manovre messe in campo dagli addetti agli hub e dei driver addetti alle ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Niente consegna deie l'invito aia nononper l'intera giornata: sono queste le manovre messe in campo dagli addetti agli hub e dei driver addetti alle ...

Advertising

peppeprovenzano : Oggi i lavoratori e le lavoratrici di #Amazon scioperano.È il primo caso al mondo in cui l'intera filiera,dai magaz… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - amnestyitalia : #Amazon prende di mira e intimidisce i lavoratori e lavoratrici che chiedono condizioni di lavoro migliori e più si… - pantycat : RT @maurovanetti: Grazie lavoratori #Amazon per lo sciopero di oggi! Il proletariato è l'elemento umano irriducibile che inceppa la macchin… - SinistraProgre1 : RT @sempreciro: Oggi scioperano i 9500 addetti e i 15000 driver di Amazon. I lavoratori chiedono una verifica dei carichi/ritmi di lavoro,… -