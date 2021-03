Abete: “Diritti tv? Il problema esiste da tempo. EURO 2021 è importante” (Di lunedì 22 marzo 2021) Torna a parlare Giancarlo Abete, l'ex presidente della FIGC è intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha commentato anche la delicata questione dei Diritti tv: "E' evidente che ci sia un problema sull’assegnazione dei Diritti tv per il prossimo triennio - afferma Abete -, e anche in passato è sempre stato così. Ci sono due problemi aggiuntivi: il fatto che il mercato televisivo abbia risentito di questa nuova modalità di fruizione del calcio, e l’emergere dell’ingresso dei fondi che costituisce un’ulteriore variabile oltre a quelle storiche". Gravina passa il testimone al tema EUROpeo: "Sarebbe importante che si riesca a disputare. Già c’è stato il trauma del passaggio da 2020 a 2021, con tanti di noi appassionati che speravano di poter festeggiare ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) Torna a parlare Giancarlo, l'ex presidente della FIGC è intervenuto ai microfoni di Tmw dove ha commentato anche la delicata questione deitv: "E' evidente che ci sia unsull’assegnazione deitv per il prossimo triennio - afferma-, e anche in passato è sempre stato così. Ci sono due problemi aggiuntivi: il fatto che il mercato televisivo abbia risentito di questa nuova modalità di fruizione del calcio, e l’emergere dell’ingresso dei fondi che costituisce un’ulteriore variabile oltre a quelle storiche". Gravina passa il testimone al temapeo: "Sarebbeche si riesca a disputare. Già c’è stato il trauma del passaggio da 2020 a, con tanti di noi appassionati che speravano di poter festeggiare ...

