Vaccini in Lombardia, caos a Cremona: la Regione dimentica di inviare gli sms e nessuno si presenta (Di domenica 21 marzo 2021) Il vaccino c'è, mancano i vaccinati però. Continuano infatti i disagi a Cremona dopo anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti Covid, a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 marzo 2021) Il vaccino c'è, mancano i vaccinati però. Continuano infatti i disagi adopo anche stamattina non si ètoin Fiera per la vaccinazione anti Covid, a...

myrtamerlino : Tra uno scaricabarile e l'altro in #Lombardia si inizia ad alzare un coro: 'L'è mej il Gallera'. Non deve essere un… - fanpage : È ancora caos #vaccini in Lombardia, l'ira di Letizia Moratti

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lombardia Vaccino Covid dal medico di base: le Regioni dove è possibile farlo ... ma molti di noi non stanno vaccinando perché mancano i vaccini " afferma Paola Pedrini , medico di ... In Lombardia i medici di base a febbraio si sono occupati di raccogliere le adesioni di chi tra gli ...

Laforgia (Leu) dopo l'enesimo disastro di Fontana: 'La sanità lombarda va commissariata' Ma trattandosi di vaccini e della vita delle persone, questa è semplicemente una vergogna ... outstream "Chi sta guidando la Regione Lombardia non è in grado di occuparsi della salute delle persone. Lo ...

Vaccini Lombardia, Moratti attacca società Regione: "Inadeguati" Sky Tg24 Covid, Sileri: "Asili nido negli ospedali per pazienti e medici" Poi l'ex vice ministro è intervenuto anche sul caos nelle prenotazioni dei vaccini avvenuto ieri in Lombardia, dove molte persone non hanno ricevuto l'sms di conferma e non si sono quindi ...

Sileri: "Per la fine dell'estate la campagna vaccinale sarà terminata" "Per la fine dell'estate credo che sarà completata la campagna di vaccinazione per coloro che desiderano vaccinarsi a patto che non vengano fuori delle varianti che eludono i vaccini esistenti". Lo ha ...

