Tennis, Lorenzo Musetti pianifica i propri impegni: wild card a Cagliari e forse anche a Montecarlo (Di domenica 21 marzo 2021) Lorenzo Musetti è finito al centro della scena dopo quanto ha saputo fare sul cemento di Acapulco (Messico). Le semifinali raggiunte e gli avversari sconfitti nel proprio percorso hanno dato ancora una volta una prova delle sue qualità. Nel Tennis, come in tutte le cose, il difficile però è confermarsi e il classe 2002 nativo di Carrara andrà a Miami per cimentarsi dalla porta principale in uno dei tornei più prestigiosi del circuito (24 marzo-4 aprile). L'essere entrato nella top-100 ha degli indubbi vantaggi: uno su tutti evitare le "forche caudine" delle qualificazioni che prosciugano mente e corpo. Non è un caso che in Messico, Musetti abbia dovuto affrontare sette match in sette giorni, rimanendo in campo più di 13 ore e potendo riposare relativamente. Pertanto, l'essere entrato in una nuova ...

