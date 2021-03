Svizzera, i Comites scrivono a Draghi: Più attenzione per gli italiani all’estero (Di domenica 21 marzo 2021) “Ci teniamo a presentarle disappunto e amarezza per non aver nominato nella sua compagine un sottosegretario che rappresenti i nostri interessi. Siamo convinti del fatto che, chi non vive la realtà degli italiani all’estero ha una sensibilità diversa da chi vive fuori dal nostro Paese”. È quanto si legge in una lettera del coordinamento dei Comites della Svizzera indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi. I presidenti dei Comites della Svizzera, “in rappresentanza della comunità italiana nella Confederazione Elvetica, che costituisce la terza comunità più numerosa all’estero, hanno preso atto della formazione del suo governo e Le formulano i migliori auguri per la realizzazione del programma presentato alle Camere”, si legge ancora nella ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) “Ci teniamo a presentarle disappunto e amarezza per non aver nominato nella sua compagine un sottosegretario che rappresenti i nostri interessi. Siamo convinti del fatto che, chi non vive la realtà degliha una sensibilità diversa da chi vive fuori dal nostro Paese”. È quanto si legge in una lettera del coordinamento deidellaindirizzata al presidente del Consiglio Mario. I presidenti deidella, “in rappresentanza della comunità italiana nella Confederazione Elvetica, che costituisce la terza comunità più numerosa, hanno preso atto della formazione del suo governo e Le formulano i migliori auguri per la realizzazione del programma presentato alle Camere”, si legge ancora nella ...

