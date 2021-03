Sonia Lorenzini rivela quali sono i suoi rapporti con Eros Ramazzotti (Di domenica 21 marzo 2021) L’influencer Sonia Lorenzini ha rivelato quali sono realmente i suoi rapporti con il cantante Eros Ramazzotti. Scopriamo insieme cosa ha detto. La rivista “Chi” fu la prima a ritrarre insieme Eros Ramazzotti e Sonia LorenziniSolo qualche mese fa si era molto vociferato su che tipo di rapporto ci fosse tra l’influencer Sonia Lorenzini e il cantante, di fama mondiale, Eros Ramazzotti. Alcuni paparazzi li avevano “beccati” insieme e si era ipotizzato che si stessero frequentando. Ma il gossip è stato interrotto subito dalla diretta interessata, Sonia ... Leggi su formatonews (Di domenica 21 marzo 2021) L’influencerhatorealmente icon il cantante. Scopriamo insieme cosa ha detto. La rivista “Chi” fu la prima a ritrarre insiemeSolo qualche mese fa si era molto vociferato su che tipo di rapporto ci fosse tra l’influencere il cantante, di fama mondiale,. Alcuni paparazzi li avevano “beccati” insieme e si era ipotizzato che si stessero frequentando. Ma il gossip è stato interrotto subito dalla diretta interessata,...

_saudade_17 : RT @ninetiesbish: ma che carina Sonia che spiega a Dayane come usare IG e la accompagna a Milano da BDU Lorenzini io ti sto amando sappil… - ReginaPH77 : Chissà se Sonia Capuana dirà qualcosa sulla combriccola del GF che va a fare le scampagnate. Oppure è solo Sonia Lo… - assiapa : @Mio17551217 @14Adua Giacomo Urtis insieme a quella donna Sonia Lorenzini si sono messi in difficoltà da soli, nemm… - LuciaGranger19 : RT @ninetiesbish: ma che carina Sonia che spiega a Dayane come usare IG e la accompagna a Milano da BDU Lorenzini io ti sto amando sappil… - whoAC4 : RT @ninetiesbish: ma che carina Sonia che spiega a Dayane come usare IG e la accompagna a Milano da BDU Lorenzini io ti sto amando sappil… -