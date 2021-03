Silvia Toffanin matrimonio: la confessione inaspettata a Verissimo (Di domenica 21 marzo 2021) Silvia Toffanin è una professionista di un certo calibro. E’ nota la sua straordinaria capacità di gestire anche le situazioni più delicate, riuscendo ad empatizzare con il suo interlocutore e facendolo sentire a proprio agio. Nessuno, l’ha mai messa in una condizione di imbarazzo, nessuno a parte Ornella Vanoni, meravigliosa arista che è riuscita a far “cadere” anche la Toffanin con la sua ineguagliabile simpatia. Ornella Vanoni: la sua gaffe mette in leggero imbarazzo la Toffanin La scorsa puntata di Verissimo ha visto come ospite eccezionale, la magnifica Ornella Vanoni. Silvia Toffanin ha rivelato all’artista che ‘La Voglia, la Pazzia, l’Incoscienza, l’Allegria’, è la canzone dell’amore profondo che la lega al compagno Piersilvio Berlusconi. ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 marzo 2021)è una professionista di un certo calibro. E’ nota la sua straordinaria capacità di gestire anche le situazioni più delicate, riuscendo ad empatizzare con il suo interlocutore e facendolo sentire a proprio agio. Nessuno, l’ha mai messa in una condizione di imbarazzo, nessuno a parte Ornella Vanoni, meravigliosa arista che è riuscita a far “cadere” anche lacon la sua ineguagliabile simpatia. Ornella Vanoni: la sua gaffe mette in leggero imbarazzo laLa scorsa puntata diha visto come ospite eccezionale, la magnifica Ornella Vanoni.ha rivelato all’artista che ‘La Voglia, la Pazzia, l’Incoscienza, l’Allegria’, è la canzone dell’amore profondo che la lega al compagno Piersilvio Berlusconi. ...

Advertising

infoitcultura : Verissimo, Silvia Toffanin a Ornella Vanoni: “Mi sono innamorata grazie a te” - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Il disco di Ornella Vanoni colonna sonora della storia d'amore di Silvia Toffanin' su Mediaset P… - NMDeFilippo : RT @OrnellaVanoni: Grazie a Silvia Toffanin e a @verissimotv per l’ospitalità. Io e Ondina ci siamo divertite molto. Grazie Dior?? #ornel… - culture_more : RT @OrnellaVanoni: Grazie a Silvia Toffanin e a @verissimotv per l’ospitalità. Io e Ondina ci siamo divertite molto. Grazie Dior?? #ornel… - infoitcultura : Verissimo, il dolore di Luca Ward dopo la perdita dei genitori: 'Non me lo perdonerò mai', Silvia Toffanin commossa -