(Di domenica 21 marzo 2021) Bandai Namco ha, nelle scorse ore, aperto la pagina ufficiale di Steam perrivelandone così iminimi e raccomandati per laPC Nel passare dei mesi, sin dal suo annuncio all’Inside Xbox del maggio scorso (sebbene, lo ricordiamo, non sia esclusiva Microsoft), Bandai Namco ha mostrato diversi trailer del suo nuovo action-jrpg. Ne ha dettagliato personaggi, ambientazioni e background, facendo salire le aspettative di tutti gli appassionati del genere. E finalmente, proprio qualche giorno fa, ne ha anche determinato la data d’uscita ufficiale, prevista per il prossimo giugno, e noi ci sentiamo già più che pronti di vivere le avventure di Yuito o Kasane, dipendentemente da chi ci sentiremo di scegliere. Non finisce qui, però. Per tutti gli ...

Advertising

tuttoteKit : Scarlet Nexus: svelati i requisiti della versione #PC #BandaiNamco #PS4 #PS5 #ScarletNexus #XboxOne #XboxSeriesS… - GamingToday4 : Scarlet Nexus ha una data di uscita: guarda il nuovo trailer e scopri tutte le edizioni disponibili! - GameIndustry_IT : Scarlet Nexus - Rilasciata una data e un'inaspettata trasposizione animata - italiatopgames : Scarlet Nexus: Svelato il Day One! - newsplayce : Novità per scarlet nexus! #SCARLETNEXUS -

Ultime Notizie dalla rete : Scarlet Nexus

Bandai Namco ha pubblicato la pagina del negozio Steam di, rivelando i requisiti di sistema ufficiali per PC del gioco, dopo che ha ottenuto la sua data di uscita ufficiale . Secondo le specifiche, i giocatori su PC avranno bisogno di un ...S carletha finalmente una data d'uscita e sono stati svelati anche alcuni interessanti dettagli sul combact system Bandai Namco Studios ha annunciato che la data d'uscita disarà il 25 giugno . Sviluppato dalle menti dietro Tales of Vesperia , ovvero Kenji Anabuki e Keita Iizuka , il gioco di ruolo d'azione si svolge nel futuro in cui gli Psionics della OSF ...Bandai Namco ha, nelle scorse ore, aperto la pagina ufficiale di Steam per Scarlet Nexus rivelandone così i requisiti per la versione PC.Bandai Namco annuncia la data di uscita di Scarlet Nexus, che sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC L'articolo Scarlet Nexus ha una data di uscita: guarda ...