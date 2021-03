Sampdoria, infortunio Tonelli: costretto al cambio dopo un colpo alla testa (Di domenica 21 marzo 2021) Tonelli è stato costretto al cambio contro il Torino per un forte colpo alla testa: le condizioni del difensore della Sampdoria Lorenzo Tonelli è stato costretto al cambio al 71? del match contro il Torino per un forte colpo subito alla testa. Il difensore della Sampdoria ha lasciato il campo a scopo precauzionale. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Fatale per l’ex Napoli una brutta caduta dopo un contrasto in fase di ripiegamento con il capitano granata Andrea Belotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021)è statoalcontro il Torino per un forte: le condizioni del difensore dellaLorenzoè statoalal 71? del match contro il Torino per un fortesubito. Il difensore dellaha lasciato il campo a scopo precauzionale. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Fatale per l’ex Napoli una brutta cadutaun contrasto in fase di ripiegamento con il capitano granata Andrea Belotti. Leggi su Calcionews24.com

