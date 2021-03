Sampdoria, Colley: «Cinque partite senza vincere, vogliamo i tre punti» (Di domenica 21 marzo 2021) Omar Colley, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida di campionato contro il Torino Omar Colley, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida di campionato contro il Torino. «Ogni partita è importante. Abbiamo fatto Cinque partite senza vincere e sarà una partita molto importante per noi e per il Torino, speriamo di poter prendere i tre punti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Omar, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida di campionato contro il Torino Omar, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida di campionato contro il Torino. «Ogni partita è importante. Abbiamo fattoe sarà una partita molto importante per noi e per il Torino, speriamo di poter prendere i tre». Leggi su Calcionews24.com

