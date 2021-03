Roma-Napoli | Fonseca | “Andiamo in ansia contro le big | manca la giusta mentalità Motivazioni? Forse sbaglio io”

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - OptaPaolo : 15 - Considerando solo gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica, solo l'Inter (18 in 9 matc… - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - Italia_Notizie : Roma-Napoli 0-2, Mertens show: punizione e colpo di testa nel derby Champions - PSandisky : @toniH2000 manca anche qualche espulsione dei giallorossi... in 2 Partite la Roma ha un passivo di 6-0 col Napoli l… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

"Magari non abbiamo la mentalità per lottare con un certo tipo di squadre - ammette il tecnico della- primo tempo senza coraggio, poi ho visto una squadra diversa nel secondo tempo. Abbiamo ...Commenta per primo Paulo Fonseca ha analizzato così a Sky Sport la sconfitta della suacontro ilnel posticipo di oggi: ' Magari non abbiamo la mentalità per lottare con queste squadre . Nel primo tempo ho visto una squadra senza coraggio e senza mentalità, mentre ho visto ...Nel postpartita di Roma-Napoli, ha parlato Lorenzo Pellegrini. “Assolutamente. La partita non è andata bene, ma ci credevamo. Vincere questa partita valeva molto più dei tre punti per noi, i tre punti ...Scintille in campo durante Roma-Napoli tra Victor Osimhen e Gianluca Mancini per un contatto tra i due giocatori. Piccole frizioni in campo tra Victor Osimhen, subentrato al posto ...