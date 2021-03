Pirlo | ' Scudetto? Siamo la Juve | dobbiamo crederci' E su Arthur

(Di domenica 21 marzo 2021) TORINO - " Non c'era troppa pressione ma il dovere di fare una partita migliore di questa. Purtroppo abbiamo fatto una brutta partita in tutti gli aspetti, il nostro obiettivo era vincere giocando ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, 15 vittorie di fila e lo scudetto è servito: facile, no? #Pirlo studia tre esempi - TuttoMercatoWeb : Pirlo dopo il KO pensa ancora allo Scudetto: 'Dobbiamo continuare a crederci' - GoalItalia : 'L'obiettivo Scudetto non cambia, ma sicuramente deve cambiare la testa: questa maglia va sempre onorata' ???? Le… - Eccoci4 : @ColellaMichele @juventusfc @officialpes Neanche io impazzivo x Sarri ma, aldilà dei motivi, lo scudetto lo ha port… - TaRulleGulle : Pirlo e Paratici continueranno a blaterare di scudetto anche dopo la matematica o avranno la decenza di risparmiarcelo -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Scudetto

Commenta così Andreaa Sky la brutta prova della sua Juventus battuta in casa dal Benevento per 1 - 0. Si complica la lotta per lo, ma il tecnico bianconero non alza bandiera, pur non ...4 Chiede sempre grande velocità. In realtà, la sua Juventus cammina, anzi zoppica. Neppure i quattro tenori offensivi lo salvano. Arthur lo manda all'inferno.Anche se matematicamente ancora possibile, lo scudetto è davvero lontano, la sconfitta di oggi peserà tanto sull’intero corso del campionato. Juventus, nonostante un altro flop, Pirlo viene ...Le parole di Andrea Pirlo dopo Juventus Benevento: ecco quanto dichiarato dal Maestro ai microfoni di Sky. Le sue parole ...