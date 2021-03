Advertising

RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Lapo Elkann: 'Juve inguardabile, si salvano solo CR7 e Chiesa' - pino_nostro : RT @Gazzetta_it: #LapoElkann: ' #Juve inguardabile, si salvano solo #CR7 e Chiesa' #juvebenevento - Spazio_J : Lapo Elkann si sfoga: 'Juve, sei inguardabile! I tifosi meritano una grande squadra' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Lapo Elkann: 'Juve mi dispiace, ma sei inguardabile' - RaiSport : ?? #LapoElkann: '#Juve inguardabile, salvo #CR7 e #Chiesa' 'I tifosi meritano una grande Signora' #calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

TUTTO mercato WEB

"Juve mi dispiace, ma sei inguardabile a parte CR7 e Chiesa oggi. I tifosi meritano una grande Signora". Così, su Twitter, il supertifoso bianconero(cugino del presidente Andrea Agnelli), al quale non è piaciuta la prestazione, e la sconfitta, di oggi dei bianconeri contro il Benevento.Non solo non ha ovviamente apprezzato il risultato ( Juve - Benevento 0 - 1 ), ma anon è proprio piaciuta la squadra, ossia la Juve, nel suo complesso e nei singoli. E l'imprenditore si è sfogato sui social, con una frase che non lascia spazio ad alcun dubbio: "Juve mi ..."Juve mi dispiace, ma sei inguardabile a parte CR7 e Chiesa oggi. I tifosi meritano una grande Signora". (ANSA) ...Lapo Elkann ha commentato in modo durissimo il ko subito dalla Juventus in casa contro il Benevento. "Juve mi dispiace, ma sei INGUARDABILE a parte CR7 e CHIESA oggi. I Tifosi meritano una Grande Sign ...