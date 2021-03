Juventus, Paratici: “Testa bassa e ripartire, ma Pirlo non è in discussione” (Di domenica 21 marzo 2021) La Juventus esce sconfitta contro il Benevento e rischia di uscire definitivamente dalla lotta per il titolo. I bianconeri si trovano a 10 punti di distacco dalla vetta della classifica.caption id="attachment 1068917" align="alignnone" width="1200" Juventus Paratici (getty images)/captionBILANCIOIl direttore sportivo Fabio Paratici analizza il momento dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo regalato tante gioie ai tifosi. Oggi abbiamo dato amarezza ai tifosi. Dobbiamo abbassare la Testa e ripartire in campionato, analizzando gli errori commessi. Purtroppo abbiamo giocato una brutta gara per tanti motivi. Dobbiamo solo lavorare perché oggi abbiamo fatto una brutta gara. Arbitri? Non sono qui per commentare gli episodi. Le gare vanno valutate escludendo gli ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Laesce sconfitta contro il Benevento e rischia di uscire definitivamente dalla lotta per il titolo. I bianconeri si trovano a 10 punti di distacco dalla vetta della classifica.caption id="attachment 1068917" align="alignnone" width="1200"(getty images)/captionBILANCIOIl direttore sportivo Fabioanalizza il momento dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo regalato tante gioie ai tifosi. Oggi abbiamo dato amarezza ai tifosi. Dobbiamo abre lain campionato, analizzando gli errori commessi. Purtroppo abbiamo giocato una brutta gara per tanti motivi. Dobbiamo solo lavorare perché oggi abbiamo fatto una brutta gara. Arbitri? Non sono qui per commentare gli episodi. Le gare vanno valutate escludendo gli ...

