Juventus Benevento, Pirlo: "Brutta gara. Su Arthur e sullo Scudetto…" (Di domenica 21 marzo 2021) Juventus Benevento – Pirlo battuto da Inzaghi. La Juventus perde rovinosamente in casa contro il Benevento. A fine partita ecco il commento del tecnico Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport. "Brutta partita in tutti gli aspetti, siamo incappati nella giornata storta, nell'atteggiamento, nelle situazioni tecniche… E quando fai questo tipo di partite non riesci a portare avanti il tuo lavoro. Siamo stati frenetici, abbiamo sbagliato tanto e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato". Juventus Benevento, le parole di Pirlo FUGA DELL'INTER – "Dobbiamo continuare a credere nello scudetto, di fare il nostro percorso e il nostro lavoro ed essere sempre lì. Il nostro obiettivo non cambia, ma dobbiamo ...

