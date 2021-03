Jonathan Kashanian conferma la storia d’amore con Bianca Atzei (Di domenica 21 marzo 2021) Jonathan Kashanian e Bianca Atzei hanno fatto l’Isola dei Famosi nel 2018 e nei mesi successivi al reality sono stati paparazzati spesso insieme. L’ex naufrago ha lasciato intendere più volte che tra lui e la cantante ci fosse un legame speciale (scatenando qualche perplessità sui social). In questi giorni a Detto Fatto, Jonathan ha confermato di aver avuto una storia con Bianca, pur non facendo il suo nome. “Mi batte un po’ il cuore e ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me. Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, però ti dico di sì. Vuoi sapere se sono ancora innamorato? Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi ... Leggi su biccy (Di domenica 21 marzo 2021)hanno fatto l’Isola dei Famosi nel 2018 e nei mesi successivi al reality sono stati paparazzati spesso insieme. L’ex naufrago ha lasciato intendere più volte che tra lui e la cantante ci fosse un legame speciale (scatenando qualche perplessità sui social). In questi giorni a Detto Fatto,hato di aver avuto unacon, pur non facendo il suo nome. “Mi batte un po’ il cuore e ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me. Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, però ti dico di sì. Vuoi sapere se sono ancora innamorato? Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi ...

