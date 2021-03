**Iv: Comincini, 'torno nel Pd, non c'è spazio oltre centrosinistra e centrodestra'** (2) (Di domenica 21 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

ultimora_pol : #Italia #Senato Eugenio #Comincini lascia #IV|RE e ritorna del #PD|S&D. @ultimora_pol - PetrazzuoloF : RT @lucianoghelfi: Il senatore Eugenio #Comincini lascia #ItaliaViva e torna nel #PD. “IV appare oggi sospesa, non decisa su aspetti su cui… - ve10ve : RT @lucianoghelfi: Il senatore Eugenio #Comincini lascia #ItaliaViva e torna nel #PD. “IV appare oggi sospesa, non decisa su aspetti su cui… - TelevideoRai101 : Senatore Comincini lascia Iv per il Pd - NewsElezioni : Senatore Comincini lascia Iv per il Pd 'Ho chiesto di poter tornare nel Pd'. Così Eugenio Comincini, senatore di Iv… -