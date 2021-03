Isola dei famosi: Luxuria non sopporta Elisa Isoardi (Di domenica 21 marzo 2021) Uno dei personaggi che si è fatto notare di più all’Isola dei famosi è sicuramente Elisa Isoardi. La conduttrice infatti è riuscita ad entrare immediatamente nelle dinamiche del reality di sopravvivenza. Recentemente però Vladimir Luxuria ha duramente criticato la Isoardi. L’Isola dei famosi è iniziata da pochissimo ma già ci sono alcuni personaggi che sono emersi per le loro particolari doti. Tra questi vi è sicuramente la bella Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 marzo 2021) Uno dei personaggi che si è fatto notare di più all’deiè sicuramente. La conduttrice infatti è riuscita ad entrare immediatamente nelle dinamiche del reality di sopravvivenza. Recentemente però Vladimirha duramente criticato la. L’deiè iniziata da pochissimo ma già ci sono alcuni personaggi che sono emersi per le loro particolari doti. Tra questi vi è sicuramente la bella Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MediasetPlay : #IsolaParty arriva in streaming su Mediaset Play ogni lunedì e giovedì con @AndreaDianetti e @ValeriAngione... Dall… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - passioniepensi1 : RT @Giada20522480: Ecco (nemmeno 1 anno fa) cosa diceva Akash sull’Isola dei famosi! ???????????????? #tzvip - ResiannaM : RT @quemadator221: Ma la gente de Twitter in TV c'ha solo Canale5?....Na volta commentate a manetta il GF, Poi il GFVIP, n'altro giorno L'… -