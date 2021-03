Isola 15, ecco cosa pensava Akash Kumar dei reality (e di Giulia De Lellis) (Di domenica 21 marzo 2021) La permanenza di Akash Kumar all’Isola 15 si fa sempre più difficile e a complicarla ci ha pensato proprio lui in una vecchia intervista dove ha (s)parlato del reality e di Giulia De Lellis. Modello dagli occhi di ghiaccio, Akash è sull’Isola da poco meno di una settimana e sta già creando molta polemica. Molti personaggi del mondo dello spettacolo lo stanno attaccando, da Nicolò Ferrari a Manfredi Ferlicchia passando per Valerio Scanu. Scovata da Biccy.it, in una diretta Instagram del 25 aprile 2020, Akash in compagnia di Stefano Guindani ha chiarito il suo pensiero sulla tv trash, quella che lui per anni ha rifiutato ed ha ribadito di non amare proprio in diretta all’Isola 15. In passato, infatti, ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 marzo 2021) La permanenza diall’15 si fa sempre più difficile e a complicarla ci ha pensato proprio lui in una vecchia intervista dove ha (s)parlato dele diDe. Modello dagli occhi di ghiaccio,è sull’da poco meno di una settimana e sta già creando molta polemica. Molti personaggi del mondo dello spettacolo lo stanno attaccando, da Nicolò Ferrari a Manfredi Ferlicchia passando per Valerio Scanu. Scovata da Biccy.it, in una diretta Instagram del 25 aprile 2020,in compagnia di Stefano Guindani ha chiarito il suo pensiero sulla tv trash, quella che lui per anni ha rifiutato ed ha ribadito di non amare proprio in diretta all’15. In passato, infatti, ...

