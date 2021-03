Il serale di Amici 20 | meno show | più dinamiche Prof e allievi di nuovo protagonisti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 21 marzo 2021) Forse chi si sarà sintonizzato ieri sera su Canale 5 non avrà capito i motivi per i quali mentre Martina e Alessandro ballavano insieme, la regia ha inquadrato un cantante dai biondi capelli…Ma il pubblico a casa che stava seguendo la prima puntata deldi20, i veri fan dellodi Maria de Filippi non vedevano di certo l’ora di seguire anche solo lo sguardo di Aka7even per capire che cosa stesse provando in quel momento. Ecco la sintesi delle scelte di Maria e della produzione di20:spettacolo, piùconcrete. Ragazzi eessori tornano dial centro della narrazione. Via i quadri di Peparini che ha scelto di prendersi una pausa,spazio ai ...