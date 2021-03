(Di domenica 21 marzo 2021) IldelDemocraticoha detto in un’intervista data oggi al Tirreno che vorrebbedue nuovi capigruppo in Parlamento al posto degli attuali Andrea Marcucci e Graziano Delrio, e ha aggiunto che al loro posto sarebbe

Advertising

EnricoLetta : Sui temi della prossimità e della sostenibilità, della lotta alla pandemia e dell’educazione la mia prima intervist… - SusannaCeccardi : Si mette male per il neo segretario del Pd, il suo partito perde punti nei sondaggi giorno dopo giorno. Poveretti!… - pdnetwork : Sul nostro sito il testo integrale della prima intervista al segretario @EnricoLetta di @s_tamburini, direttore del… - Paroledipaola : RT @wimganz: @Peter_0T @PoveraMa @MonicaCirinna Cirinnà é intervenuta dopo un altro deputato del PD, tal Daniele Viotti,che le ha intimato… - ilpost : Il segretario del PD Enrico Letta vuole nominare due donne a capo dei gruppi parlamentari del partito -

Ultime Notizie dalla rete : segretario del

IlPd Enrico Letta dice, in un'intervista al Tirreno e su twitter, che il Pd è troppo maschio - centrico e che, dopo tre anni di guida maschile, i gruppi di Camera e Senato, oggi ...Lo dice ilPd, Enrico Letta, intervistato dal quotidiano spagnolo La Vanguardia. 'La disponibilita' di Giuseppe Conte a guidare il M5S e' una buona notizia e sono certo che ci capiremo ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Oggi è la giornata in cui ricordiamo le #VittimedellaMafia. Il Pd rinnova in questo #21marzo il suo impegno e la sua lotta senza quartiere contro tutte le mafie". Lo scriv ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Ottimo battesimo del fuoco per Irene Tinagli e Peppe Provenzano, nuovi vicesegretari del Pd, insieme, da Lucia Annunziata a @Mezzorainpiu". Lo scrive il segretario del Pd, ...