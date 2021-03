Il principe Harry e la perdita di un genitore: «Come finire in un buco nero» (Di domenica 21 marzo 2021) Capellino, mascherina, occhiali da sole scuri e tuta nera. Così, a quasi due settimane dall’intervista shock rilasciata insieme a sua moglie Meghan Markle, il duca di Sussex è stato visto alla guida di una bici elettrica, per la prima volta da allora, in strada a Montecito, in California dove vive con la sua famiglia. Al suo seguito, diversi agenti della security. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 marzo 2021) Capellino, mascherina, occhiali da sole scuri e tuta nera. Così, a quasi due settimane dall’intervista shock rilasciata insieme a sua moglie Meghan Markle, il duca di Sussex è stato visto alla guida di una bici elettrica, per la prima volta da allora, in strada a Montecito, in California dove vive con la sua famiglia. Al suo seguito, diversi agenti della security.

