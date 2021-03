Ibrahimovic: «Mi sento come Benjamin Button, il Milan ha mostrato mentalità e carattere» (Di domenica 21 marzo 2021) Ibrahimovic intervistato a Sky dopo Fiorentina-Milan 2-3, con un suo gol. Abbiamo mostrato spirito mentalità, volevamo vincere a tutti i costi, si è visto il carattere di questa squadra. Siamo usciti dall’Europa League, resta il campionato. Sto prendendo le mie responsabilità per aiutare la squadra fuori e dentro il campo. Oggi ho giocato tutta la partita, mi mancano ancora minuti nelle gambe. Bisogna continuare, per qualcuno c’è la sosta, per qualcuno no. Il mio desiderio è continuare a giocare e avere felicità per me, il resto è un bonus. È un grande onore giocare per la Nazionale. Mi sento giovane, non parliamo della mia età. Mi sento come Benjamin Button, ogni giorno diventi più giovane. Maldini mi mette sotto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021)intervistato a Sky dopo Fiorentina-2-3, con un suo gol. Abbiamospirito, volevamo vincere a tutti i costi, si è visto ildi questa squadra. Siamo usciti dall’Europa League, resta il campionato. Sto prendendo le mie responsabilità per aiutare la squadra fuori e dentro il campo. Oggi ho giocato tutta la partita, mi mancano ancora minuti nelle gambe. Bisogna continuare, per qualcuno c’è la sosta, per qualcuno no. Il mio desiderio è continuare a giocare e avere felicità per me, il resto è un bonus. È un grande onore giocare per la Nazionale. Migiovane, non parliamo della mia età. Mi, ogni giorno diventi più giovane. Maldini mi mette sotto ...

