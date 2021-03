I racconti di Gascoigne all’Isola: “Una volta al Tottenham ho portato uno struzzo, i problemi…” (Di domenica 21 marzo 2021) Paul Gascoigne sta attirando l'attenzione su di sé grazie ai racconti delle incredibili scorribande fatte negli anni. Come quella volta che al Tottenham, in occasione degli allenamenti, portò uno struzzo (dentro ad un enorme sacco marrone). Al tecnico aveva detto: "Hey Mister, ti ho portato un nuovo giocatore". E allo struzzo aveva fatto indossare la sua maglia numero 8. "I problemi sono arrivati quando è finito l'allenamento, non riuscivo a prenderlo. Quando sono riuscito ad acchiapparlo ho detto: "È veloce ma non segna gol". Così l'ho riportato al suo proprietario", ha raccontato Gazza tra l'ilarità generale dei concorrenti dell'Isola dei Famosi.caption id="attachment 115415" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionGli incredibili ... Leggi su golssip (Di domenica 21 marzo 2021) Paulsta attirando l'attenzione su di sé grazie aidelle incredibili scorribande fatte negli anni. Come quellache al, in occasione degli allenamenti, portò uno(dentro ad un enorme sacco marrone). Al tecnico aveva detto: "Hey Mister, ti houn nuovo giocatore". E alloaveva fatto indossare la sua maglia numero 8. "I problemi sono arrivati quando è finito l'allenamento, non riuscivo a prenderlo. Quando sono riuscito ad acchiapparlo ho detto: "È veloce ma non segna gol". Così l'ho rial suo proprietario", ha raccontato Gazza tra l'ilarità generale dei concorrenti dell'Isola dei Famosi.caption id="attachment 115415" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionGli incredibili ...

