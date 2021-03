Highlights e gol Albinoleffe-Novara 1-1: Serie C 2020/2021, girone A (VIDEO) (Di domenica 21 marzo 2021) Il VIDEO delle azioni salienti di Albinoleffe-Novara, incontro valevole per la trentaduesima giornata del girone A della Serie C 2020/2021. Pari tra padroni di casa e ospiti, arrivato mediante il risultato di 1-1: reti di Zunno e Mondonico, rispettivamente al 43? e al 49?. Di seguito gli Highlights integrali dello scontro di metà classifica, tra squadre storicamente rilevanti. GLI Highlights COMPLETI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Ildelle azioni salienti di, incontro valevole per la trentaduesima giornata delA della. Pari tra padroni di casa e ospiti, arrivato mediante il risultato di 1-1: reti di Zunno e Mondonico, rispettivamente al 43? e al 49?. Di seguito gliintegrali dello scontro di metà classifica, tra squadre storicamente rilevanti. GLICOMPLETI SportFace.

