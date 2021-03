Fonseca: “Non abbiamo la mentalità per lottare con questo tipo di squadre” (Di lunedì 22 marzo 2021) Amareggiato e rassegnato il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato a Sky Sport il ko contro il Napoli, l’ennesimo scontro diretto fallito in stagione dai giallorossi. Queste le parole del portoghese: “Non abbiamo la mentalità per lottare contro questo tipo di squadre. Ho visto una squadra senza coraggio nel primo tempo e una totalmente diversa nella ripresa. abbiamo voluto giocare nel secondo tempo, abbiamo avuto l’iniziativa. Mentre nel primo tempo non siamo esistiti perché ci è mancato coraggio”. Di chi sono le responsabilità?“Siamo tutti responsabili. Quando abbiamo paura di perdere e di giocare diventa difficile. Quanto fatto nel secondo tempo è la dimostrazione del fatto che possiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Amareggiato e rassegnato il tecnico della Roma, Paulo, ha commentato a Sky Sport il ko contro il Napoli, l’ennesimo scontro diretto fallito in stagione dai giallorossi. Queste le parole del portoghese: “Nonlapercontrodi. Ho visto una squadra senza coraggio nel primo tempo e una totalmente diversa nella ripresa.voluto giocare nel secondo tempo,avuto l’iniziativa. Mentre nel primo tempo non siamo esistiti perché ci è mancato coraggio”. Di chi sono le responsabilità?“Siamo tutti responsabili. Quandopaura di perdere e di giocare diventa difficile. Quanto fatto nel secondo tempo è la dimostrazione del fatto che possiamo ...

Advertising

ZZiliani : Al Club di #SkySport #Caressa sta facendo passare #Fonseca per un inetto totale. Chissà quando fra poco si parlerà… - ambienteromano : RT @UnitiperLaRoma: Siluroni di Fonseca. Con la coppa ancora tutta da giocare forse non era il caso. #ASRoma - ambienteromano : RT @LGar_7: @augustociardi75 @ambienteromano Lo scempio tattico di stasera è qualcosa di verognoso. Fonseca allenatore impresentabile a cer… - Mediagol : #Roma-#Napoli, Fonseca: 'Andiamo in ansia contro le big, non c'è la giusta mentalità. Motivazioni? Forse sbaglio io… - 100x100Napoli : Fonseca a Roma TV: “Abbiamo visto una Roma a due facce. La stanchezza non c’entra” -