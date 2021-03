Descalzi a Tripoli con Di Maio L’Italia è con la Libia

Leggi su formiche

(Di domenica 21 marzo 2021) A margine dell’incontro con il ministro degli Esteri italiano, il premier del Governo di unità nazionale (GNU), Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato l’amministratore delegato di Eni, Claudio, per “discute la cooperazione nel campo dell’energia”, spiega. All’incontro era presente anche il ministro del Petrolio, Mohamed Aoun, che occupa un ruolo recuperato dopo che negli anni dopo la caduta di Gheddafi il dicastero non era assegnato formalmente. Il petrolio, il riavvio delle produzioni bloccate durante l’ultimo assalto haftariano dagli uomini che lo sostenevano (in alcuni casi dai contractor russi), la ripartizione dei proventi, è considerato un elemento essenziale per la prosperità dei libici. L’incontro, spiegano dal GNU, si è concentrato sulle attività di Eni innonché sui modi per far creare spazi di cooperazione ...