Daniel Nilsson | chi è il bonus attraente di Avanti un Altro

(Di domenica 21 marzo 2021)è uno deiche i concorrenti diunpossono usufruire durante le puntate su Canale 5 alle ore 18.45., chi è l’diun(Instagram)Lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è pieno di personaggi del minimondo, grazie alle loro domande, è possibile accedere alla manche finale tramite alcuni aiutini. Tra di loro c’è “il”, interpretato danasce a Malmo in Svezia, esattamente il 26 Gennaio del 1980, è un modello svedese, pesa circa 85 Kg ed è alto 1.86cm. I suoi capelli biondi, i muscoli di marmo e gli occhi azzurri da sempre hanno ...

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Daniel Nilsson, vita privata e carriera: tutto sul Bonus di “Avanti un altro” #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Nilsson

UrbanPost

Leggi anche l'articolo > Chi è, vita privata e carriera: tutto sul Bonus di "Avanti un altro"Tra di loro c'è anche il 'Bonus', interpretato dal modello. In attesa di vederlo in tutta la sua magnificenza all'interno dello show, scopriamo insieme qualcosa in più sia sulla sua ...