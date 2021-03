Covid Lombardia: il terzo picco a un anno dal primo, ondate a confronto (Di domenica 21 marzo 2021) La data simbolo del 21 marzo. Con la primavera si aspetta la discesa. Il film di un anno di virus: dal lockdown, agli errori estivi, fino all’incubo di ottobre Leggi su corriere (Di domenica 21 marzo 2021) La data simbolo del 21 marzo. Con la primavera si aspetta la discesa. Il film di undi virus: dal lockdown, agli errori estivi, fino all’incubo di ottobre

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 64.999 tamponi effettuati, sono 5.518 i nuovi positivi (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.603 ????… - fattoquotidiano : Dalla mancata chiusura di Alzano alle lentezze sui vaccini: un anno di errori di Regione Lombardia nella gestione d… - FontanaPres : Bandiere a mezz’asta oggi a Palazzo Lombardia e in tutte le sedi della Regione Lombardia per la ‘Giornata delle vit… - Fabio64356227 : Lombardia, le domande di Salvati alla Moratti sulla campagna vaccinale: 'Per quali criteri noi ultraottantenni frag… - pirata_21 : Vaccinazione #Covid, caos in #Lombardia, non arrivano gli sms: personale costretto a convocare d’urgenza le persone… -