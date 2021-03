Contributo per maggiorenni: arriva l'endorsement di Stephen King! (Di domenica 21 marzo 2021) Il Ministero della Cultura conferma l'erogazione del bonus di 500 euro per i neo maggiorenni. Bonus Cultura per i 18enni: al via dal 1 aprile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) Il Ministero della Cultura conferma l'erogazione del bonus di 500 euro per i neo. Bonus Cultura per i 18enni: al via dal 1 aprile su Notizie.it.

Advertising

F_DUva : Ok CdM a #DecretoSostegni. 32mld di misure necessarie come #bloccolicenziamenti, #annobianco autonomi e partiteIVA,… - matteosalvinimi : ...per lavoratori autonomi e Partite Iva. Contributo per 800.000 liberi professionisti, dimenticati fino ad oggi.… - NicolaMorra63 : #presadiretta consentirà di comprendere come il fenomeno #Ndrangheta stritoli la #Calabria ed i calabresi onesti. G… - alessandro1up : @TUTTOJUVE_COM L'unico buono che abbiamo. tra infortuni e contratto (perché dietro c'è anche il contratto) non ha p… - francy847 : @EnricoLetta Ha fatto bene Salvini a rispondere così!!Pensi a dare un contributo sano e serio per la ripresa di qu… -