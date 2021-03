Chi è Alberto Lenzi, il giudice meschino interpretato da Luca Zingaretti (Di domenica 21 marzo 2021) Chi è Alberto Lenzi, il personaggio interpretato da Luca Zingaretti ne Il giudice meschino? Si tratta di un personaggio immaginario creato dallo scrittore Mimmo Gangemi. Un uomo (pubblico ministero di Reggio Calabria) svogliato che pensa soltanto a se stesso. A interpretarlo è Luca Zingaretti, volto noto del piccolo schermo per aver dato vita dal 1999 al Commissario Montalbano. È il fratello maggiore del politico Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, già presidente della provincia di Roma e segretario del Partito Democratico. In gioventù lo stesso Luca è stato impegnato in politica, militando nelle file del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. All’età di 17 anni entra nelle file ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) Chi è, il personaggiodane Il? Si tratta di un personaggio immaginario creato dallo scrittore Mimmo Gangemi. Un uomo (pubblico ministero di Reggio Calabria) svogliato che pensa soltanto a se stesso. A interpretarlo è, volto noto del piccolo schermo per aver dato vita dal 1999 al Commissario Montalbano. È il fratello maggiore del politico Nicola, presidente della regione Lazio, già presidente della provincia di Roma e segretario del Partito Democratico. In gioventù lo stessoè stato impegnato in politica, militando nelle file del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. All’età di 17 anni entra nelle file ...

