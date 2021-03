Caso Neumair | la confessione di Benno

(Di domenica 21 marzo 2021) I soldi, le continue liti e poi quel gesto prima contro il padre e poi contro la madre. Parole che arrivano dai verbali dell'interrogatorio a, unico imputato per l'omicidio dei genitori ...

Sarebbe questa la versione resa agli inquirenti da Benno, 30 anni, figlio di Petere Laura Perselli , la coppia di coniugi scomparsa lo scorso 4 gennaio a Bolzano., arrestato ...... all'origine una questione legata ai soldi Ildel duplice omicidio di Bolzano con la morte dei coniugi Laura Perselli e Peterper mano del figlio Benno, ha lasciato col fiato sospeso ...LEGGI ANCHE—> Benno Neumair: “Ho ucciso papà con una corda ... Il giorno del delitto Peter avrebbe rimproverato a Benno il fatto che non aiutava mai in casa, così il 30enne per evitare l’ennesima ...“Papà mi ha dato del fallito e l’ho colpito, poi ho ucciso la mamma”: è quanto raccontato da Benno Neumair nel corso dei due interrogatori ... “Mio padre mi rimproverava che dovevo aiutare di più a ...