**Caos Procure: Salvini a Ermini, ‘Palamara caso isolato? No, era un sistema’** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Oggi in un’intervista il vicepresidente del Csm Ermini dice che Parlamara era un caso isolato, che il modello Palamara erano casi singoli. E no, era un sistema di aiuti, autotutele, silenzi e bugie”. Lo dice Matteo Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Oggi in un’intervista il vicepresidente del Csmdice che Parlamara era un, che il modello Palamara erano casi singoli. E no, era un sistema di aiuti, autotutele, silenzi e bugie”. Lo dice Matteoalla Scuola di formazione politica della Lega. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

infoitinterno : **Caos Procure: Salvini a Ermini, 'Palamara caso isolato? No, era un sistema'** - FirenzePost : Caos procure, Salvini a Ermini: «Palamara non caso isolato, ma sistema» - TV7Benevento : **Caos Procure: Salvini a Ermini, 'Palamara caso isolato? No, era un sistema'**... - zazoomblog : Caos procure: rimozione Palamara udienza 8 giugno in Cassazione - #procure: #rimozione #Palamara - FirenzePost : Caos procure: rimozione Palamara, udienza 8 giugno in Cassazione -