Calcio | Serie A 2021 | la Juventus crolla a Benevento | vincono Lazio | Sampdoria e Atalanta

(Di domenica 21 marzo 2021) LaA diè arrivata alla giornata 28, che ha visto in questa domenica una clamorosa sconfitta della, che sembra ormai aver perso il treno scudetto. All’Allianz Stadium i bianconeri sono infatti usciti con le ossa rotte dal confronto con un coriaceo, che si è portato a casa i tre punti grazie al gol di Aldolfo Gaich al 69?, mentre i padroni di casa hanno recriminato per un dubbio rigore non concesso a Federico Chiesa. Vittoria agevole per l’nel lunch match delle 12.30, con i bergamaschi che hanno così raggiunto proprio lain classifica, grazie al 2-0 inflitto al Verona, con reti di Ruslan Malinovskyi su rigore al 33? e Duvan Zapata al 42?, mentre Adam Marusic ha permesso alladi sconfiggere ...

Invece a noi è riuscito tutto quello che a Bologna non avevamo concretizzato: il calcio è strano anche per questo. Scacciacrisi? Non facevamo punti da tempo, la cosa ci mortificava alla luce del ...La Juve cade all'Allianz contro il Benevento. L'allenatore bianconero Andrea Pirlo commenta così la sconfitta: "Volevamo fare una partita migliore di questa. È stata una giornata storta, ma dobbiamo ...