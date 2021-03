Britney Spears, il tributo di sua mamma commuove: “Torna” (Di domenica 21 marzo 2021) Appello speciale per Britney Spears che viene invitata a Tornare a cantare. A farglielo è stata sua mamma, che l’ha tributata in maniera speciale. “Toxic” è entrata nel cuore di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 21 marzo 2021) Appello speciale perche viene invitata are a cantare. A farglielo è stata sua, che l’ha tributata in maniera speciale. “Toxic” è entrata nel cuore di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears, sua madre balla Toxic in un locale gay e parla alla figlia: "Torna a cantare piccola" Lynne Spears balla sulle note delle hit di sua figlia. Qualche giorno fa Lynne Spears ha mandato a Britney Spears un video registrato nel 1998, in cui si vede la popstar che canta a Singapore alcuni dei pezzi del suo primo album. La principessa del pop ha condiviso con i fan quel ricordo. Lynne ha ...

Britney Spears, il tributo di sua mamma commuove: "Torna" Appello speciale per Britney Spears che viene invitata a tornare a cantare. A farglielo è stata sua mamma, che l'ha tributata in maniera speciale.

