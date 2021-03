Atletico Madrid, che fatica: Suarez - gol, Oblak para un rigore (Di domenica 21 marzo 2021) SPAGNA - L' Atletico Madrid risponde al Real e adesso aspetta il Barcellona, ma intanto tiene intatto il vantaggio in Liga grazie alla vittoria di misura sull'Alavés con il gol del Pistolero Luis ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 marzo 2021) SPAGNA - L'risponde al Real e adesso aspetta il Barcellona, ma intanto tiene intatto il vantaggio in Liga grazie alla vittoria di misura sull'Alavés con il gol del Pistolero Luis ...

Advertising

goal : FT: Chelsea 2-0 Atletico Madrid (3-0) FT: Bayern Munich 2-1 Lazio (6-2) - DiMarzio : L’#AtleticoMadrid è chiamato a vincere per non perdere il controllo della #Liga - pisto_gol : Il Real Madrid con il 3:5:2, il Barcellona con il 3:4:2:1 come l’Atletico Madrid, il Chelsea con il 3:4:1:2 : molte… - rickembecker : RT @CB_Ignoranza: 155esimo clean sheet con l’Atletico Madrid, guadagnato parando un rigore all’88’ sull’1-0 per i suoi tenendo lontane Real… - SEMPREFMILAN : RT @CB_Ignoranza: 155esimo clean sheet con l’Atletico Madrid, guadagnato parando un rigore all’88’ sull’1-0 per i suoi tenendo lontane Real… -