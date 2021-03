Anticipazioni UN POSTO AL SOLE dal 22 al 26 Marzo 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) Nuovi episodi, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Unalche verranno trasmesse nella settimana che va dal 22 al 26. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5656, 5657, 5658, 5659,5660. Per i più curiosi, ecco le trame ufficiali!UPAS di Lunedì 22Filippo prende troppo alla leggera i suoi mal di testa. Sconvolta dopo il tradimento di Patrizio, Rossella non ha la forza di portare avanti i suoi impegni universitari ma Silvia e Michele trovano un modo per aiutarla. Guido e Mariella sempre più incastrati dalle ansie di prestazione di Cerruti nei confronti della famiglia Sarti.UPAS di Martedì ...

Advertising

zazoomblog : Un posto al sole anticipazioni: FILIPPO dalla gioia all’incubo (e dovrà viaggiare) - #posto #anticipazioni:… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Il momento gioioso sta per finire... - MondoTV241 : Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della settimana! (dal 22 al 26 marzo) #anticipazioni #unpostoalsole - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni dal 22 al 26 marzo: Rossella in forte crisi - #Posto #anticipazioni #marzo: - antonellaa262 : Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate debutterà il personaggio di Pietro Abbate, interpretato da Simon Grechi, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni POSTO

ComingSoon.it

9 - 1 - 1 Lone Star,episodio oggi, 21 marzo Tutto è pronto per il gran finale di 9 - 1 - 1 Lone Star che ...Owen continua a mettersi a dura prova per riuscire a non perdere il suo...Unal Sole: Guido e Mariella tormentati dalle paure di Cerri Il povero Cerri ne sta passando di cotte e di crude. Il poliziotto ha una paura enorme di non fare bella impressione ...Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ...Michele e Silvia non accetteranno che Rossella getti alle ortiche la sua tesi di laurea e troveranno un modo per (...) ...