Angelina Jolie e Brad Pritt, è di nuovo guerra: l’attrice decide di procedere con un documento inedito (Di domenica 21 marzo 2021) Di nuovo aria di guerra tra l’attrice Angelina Jolie e il suo ex marito, l’attore Brad Pitt. Secondo quanto apprendiamo da Fanpage, infatti, il team di avvocati dell’attrice avrebbe depositato in tribunale un documento importante. Tale documento offrirebbe le prove a sostegno delle accuse che Angelina Jolie avrebbe sempre rivolto al suo ex marito. Ovvero quelle di violenza domestica. Sono accuse molto pesanti, ma l’entourage di Brad Pitt avrebbe riferito che sarebbero state fatte solo per ferire l’attore. Le prove di cui parla il team degli avvocati di Angelina Jolie sarebbero le testimonianze dirette dei 6 figli della coppia. Su Fanpage ... Leggi su trendit (Di domenica 21 marzo 2021) Diaria ditrae il suo ex marito, l’attorePitt. Secondo quanto apprendiamo da Fanpage, infatti, il team di avvocati delavrebbe depositato in tribunale unimportante. Taleoffrirebbe le prove a sostegno delle accuse cheavrebbe sempre rivolto al suo ex marito. Ovvero quelle di violenza domestica. Sono accuse molto pesanti, ma l’entourage diPitt avrebbe riferito che sarebbero state fatte solo per ferire l’attore. Le prove di cui parla il team degli avvocati disarebbero le testimonianze dirette dei 6 figli della coppia. Su Fanpage ...

Advertising

isabeIvargas : @dahliapeltier @nidiasdiary è la casa di Angelina Jolie BTW - edoardolivero : raga quando faccio partire angelina jolie mi rimane bloccato il tasto del loop. qualcuno sa come risolvere? - jiantiddies : RT @leperlediglo: non ho capito perché Brad Pitt ancora lavora nonostante sia stato accertato che picchiasse Angelina Jolie (neanche i figl… - plumingdales : RT @leperlediglo: non ho capito perché Brad Pitt ancora lavora nonostante sia stato accertato che picchiasse Angelina Jolie (neanche i figl… - nafavolaa : RT @leperlediglo: non ho capito perché Brad Pitt ancora lavora nonostante sia stato accertato che picchiasse Angelina Jolie (neanche i figl… -