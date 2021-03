Accademia, secondo successo consecutivo: 3-0 alla Fiorente Maya di Camposano (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSeconda vittoria consecutiva in campionato Accademia che ieri pomeriggio ha battuto 3-0 (25-9, 25-18, 26-24) la Fiorente Maya di Camposano nella sua seconda uscita stagionale. Una gara praticamente a senso unico nei primi due parziali, nettamente di marca giallorossa e dove fin dalle prime battute le beneventane sono riuscite a prendere un margine rassicurante, grazie anche ad un miglior approccio alla partita rispetto all’esordio dove la tensione e l’emozione per il ritorno in campo ne avevano condizionato il rendimento. La partita è decisamente cambiata invece nella terza frazione, merito soprattutto delle padrone di casa che, spinte dalle due attaccanti Angelillo e Di Gennaro, hanno spinto forte sull’acceleratore creando non pochi problemi ad un’Accademia ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSeconda vittoria consecutiva in campionatoche ieri pomeriggio ha battuto 3-0 (25-9, 25-18, 26-24) ladinella sua seconda uscita stagionale. Una gara praticamente a senso unico nei primi due parziali, nettamente di marca giallorossa e dove fin dalle prime battute le beneventane sono riuscite a prendere un margine rassicurante, grazie anche ad un miglior approcciopartita rispetto all’esordio dove la tensione e l’emozione per il ritorno in campo ne avevano condizionato il rendimento. La partita è decisamente cambiata invece nella terza frazione, merito soprattutto delle padrone di casa che, spinte dalle due attaccanti Angelillo e Di Gennaro, hanno spinto forte sull’acceleratore creando non pochi problemi ad un’...

