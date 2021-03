21 Marzo 2021, la Giornata Internazionale delle Foreste (Di domenica 21 marzo 2021) Il 21 Marzo si festeggia la Giornata Internazionale delle Foreste, istituita dal 2012 dall’ONU. Un’occasione per omaggiare i tesori verdi del Pianeta Ogni anno, il 21 Marzo, si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste (International Day of Forests) . La Giornata è stata proclamata dall’ONU nel 2012 e istituita ufficialmente 2013 per “celebrare e accrescere la consapevolezza dell’importanza di tutti i tipi di Foreste“. In ogni Giornata Internazionale delle Foreste, i paesi sono incoraggiati a intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per organizzare attività che coinvolgono ... Leggi su zon (Di domenica 21 marzo 2021) Il 21si festeggia la, istituita dal 2012 dall’ONU. Un’occasione per omaggiare i tesori verdi del Pianeta Ogni anno, il 21, si celebra la(International Day of Forests) . Laè stata proclamata dall’ONU nel 2012 e istituita ufficialmente 2013 per “celebrare e accrescere la consapevolezza dell’importanza di tutti i tipi di“. In ogni, i paesi sono incoraggiati a intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per organizzare attività che coinvolgono ...

