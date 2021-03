Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021)20 MARZOORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAIN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA PRIMO MAGGIO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO SULLA PROVINCIALE NOMENTANA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VI SALARIA NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA A SACROFANO SULLA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA FABRIZIO QUATTROCCHI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO AD APRILIA, PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA MATTEOTTI DIREZIONE PONTINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ASULLA METRO C PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SANGIOVANNI-COLOSSEO, CIRCONE INTERROTTA ...