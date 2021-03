Serie B, Empoli ottiene il massimo con il minimo. Lecce espugna Frosinone e scavalca il Monza (Di sabato 20 marzo 2021) Nelle gare giocate questo pomeriggio in Serie B, si registra il ko interno del Monza battuto nettamente dal Venezia con il punteggio di 4-1. Una sconfitta pesante per i brianzoli adesso scavalcati dal Lecce che invece ha vinto bene a Frosinone.Monza-Venezia 1-4Grande match del Venezia a Monza con l'undici di mister Paolo Zanetti avanti al 6' con Aramu su assist di Di Mariano. Al 19' gli ospiti raddoppiano, ancora con Aramu che raccoglie una respinta di Di Gregorio sulla conclusione di Johnsen e lo trafigge immediatamente. Il Monza prova a reagire ma in avvio di ripresa il Venezia cala il tris. Boateng commette fallo in area di rigore, dal dischetto Aramu non sbaglia e trova la sua tripletta personale. La risposta del Monza in questo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Nelle gare giocate questo pomeriggio inB, si registra il ko interno delbattuto nettamente dal Venezia con il punteggio di 4-1. Una sconfitta pesante per i brianzoli adessoti dalche invece ha vinto bene a-Venezia 1-4Grande match del Venezia acon l'undici di mister Paolo Zanetti avanti al 6' con Aramu su assist di Di Mariano. Al 19' gli ospiti raddoppiano, ancora con Aramu che raccoglie una respinta di Di Gregorio sulla conclusione di Johnsen e lo trafigge immediatamente. Ilprova a reagire ma in avvio di ripresa il Venezia cala il tris. Boateng commette fallo in area di rigore, dal dischetto Aramu non sbaglia e trova la sua tripletta personale. La risposta delin questo ...

