Sampdoria | Ranieri | «Ferrero ci porterà i tre punti Non rischiamo la retrocessione»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 marzo 2021) Claudioha parlato in vista della partita dellacontro il Torino Claudio, tecnico della, ha fatto il punto sui temi legati alla partita contro il Torino: le sue dichiarazioni a Il Secolo XIX. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 TORINO – «Lo dico da tantissimo tempo che bisogna stare attenti, continuare a fare, mantenersi sul pezzo. La squadra onor del vero c’ stata, ma i risultati non ci danno ragione. Per cui quello che conta alla fine sono le vittorie o iche uno porta in classifica. Sarà una gara molto delicata, perché il Torino è una signora squadra, venuta fuori da una situazione difficilissima. Ha un’anima forte, lo abbiamo visto in settimana quando ha rimontato due gol al Sassuolo battendolo e ricordo che aveva fatto ...