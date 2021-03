"Pronto don Gigi Guerini? Sono Sergio Mattarella" (Di sabato 20 marzo 2021) di Milla Prandelli "Pronto don Gigi? Qui e il Quirinale. Sono il presidente Mattarella". Così si è sentito dire ieri mattina don Gigi Guerini, maronese e parroco di Passirano, Monterotondo e Camignone,... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 marzo 2021) di Milla Prandelli "don? Qui e il Quirinale.il presidente". Così si è sentito dire ieri mattina don, maronese e parroco di Passirano, Monterotondo e Camignone,...

Torricella del Pizzo, Pierina Franchini sconfigge il Covid e compie 100 anni ... Emanuel Sacchini , e il parroco don Roberto Rota . Si parlava di Covid: Pierina ha scoperto di ... quindi, essendo sabato ed essendo quindi chiuso l'ambulatorio medico, sono andata al Pronto Soccorso. ...

Covid a Bergamo, le storie delle vittime elencate dal premier Draghi L’operatore del 118, il sindaco, fratello e sorella medici, il carabiniere che si sono ammalati e non ce l’hanno fatta ...

