Pemberton | Il farmacista che inventò la ricetta della Coca Cola

(Di sabato 20 marzo 2021)aveva immaginato che lasarebbe diventata la bibita più famosa al mondo? È in realtà nata come medicina contro il mal di testa? Non ci credete? Bene, per togliervi ogni dubbio, oggi ho deciso di dedicare questo articolo alla famosa bevanda caramellata, presentandovi le curiosità sullache dovreste assolutamente conoscere.: genialità o casualità La