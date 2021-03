Orrore ad Avezzano | cane sgozzato e bruciato in un edificio pubblico Si segue la pista satanica

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 marzo 2021) L’ipotesi alla quale lavorano gli investigatori è quella di un rito satanico. Unache si fa di ora in ora sempre più concreta. Di certo, il raccapriccio è forte ad, in provincia dell’Aquila, dove all’interno dello stabile che (in fase di completamento) che ospiterà il nuovo municipio, la polizia locale ha rinvenuto i resti di un. Gli autori dell’efferato gesto – risulti fondata o meno l’ipotesi di un macabro rito – rischiano l’accusa per violazione di proprietà privata e maltrattamento di animali. A dare corpo allaè il simbolo del cerchio entro il quale l’animale è stato, probabilmente ancora vivo. Un cerchio avvalora l’ipotesi del rito satanico La struttura del futuro municipio insiste ...