Omicidio Gucci: "Mio marito? L'ho ucciso per stizza" (Di sabato 20 marzo 2021) A ridosso dell'uscita del film sull'Omicidio Gucci, in cui sarà Lady Gaga a interpretare Patrizia Reggiani, ecco fare capolino una dichiarazione shock della vedova-omicida: "Mio marito mi stizziva, andavo dal salumiere e chiedevo se conoscessero un killer". Parole che raggelano, quelle della mandante di uno dei delitti impressi nella storia italiana. Patrizia racconta che gli amici del marito che "si sono messi in mezzo", erano "contro di me" e "lì è iniziata la rovina". Secondo la vedova di Gucci, il gruppo la sottoponeva ad "una costante opera di isolamento", isolamento, a suo dire, immotivato. Dei killer materiali del marito, dice di non averli "più rivisti". Così come non avrebbe più rivisto la Maga, la sua ex amica Pina Auriemma, che fu intermediaria tra la Reggiani e ...

