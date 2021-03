LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: tra poco il Poggio, forcing della Ineos! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Pedala in maniera pimpante Alaphilippe. Attenzione però anche a Kwiatkowski e Pidcock della Ineos… 16.20 Si ricompatta il gruppo principale a 13 km dall’arrivo! 4 km ed inizierà il Poggio! Sempre Ineos davanti! 16.18 Il film che ci aspettiamo sul Poggio? Andranno via Van Aert, Van der Poel e Alaphilippe. Poi si giocheranno la vittoria in uno sprint ristretto. 16.17 GRUPPO SPEZZATO A META’! L’azione della Ineos ha frantumato il plotone. Davanti sono circa 35. C’è anche Davide Ballerini. 16.16 Come ormai tradizione, sarà il Poggio a decidere la Milano-Sanremo. 3,7 km al 3,7% di pendenza media e punta dell’8%. 16.15 Il gruppo è tirato dalla Ineos con il britannico Luke Rowe. 16.15 Filippo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Pedala in maniera pimpante Alaphilippe. Attenzione però anche a Kwiatkowski e PidcockIneos… 16.20 Si ricompatta il gruppo principale a 13 km dall’arrivo! 4 km ed inizierà il! Sempre Ineos davanti! 16.18 Il film che ci aspettiamo sul? Andranno via Van Aert, Van der Poel e Alaphilippe. Poi si giocheranno la vittoria in uno sprint ristretto. 16.17 GRUPPO SPEZZATO A META’! L’azioneIneos ha frantumato il plotone. Davanti sono circa 35. C’è anche Davide Ballerini. 16.16 Come ormai tradizione, sarà ila decidere la. 3,7 km al 3,7% di pendenza media e punta dell’8%. 16.15 Il gruppo è tirato dalla Ineos con il britannico Luke Rowe. 16.15 Filippo ...

giroditalia : ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ??… - giroditalia : ??La corsa entra nel vivo! Il gruppo sta per affrontare la Cipressa. Segui la diretta degli ultimi entusiasmanti km… - Milano_Sanremo : ?? Inizia il Poggio! ?? Il Poggio now! ?? 10 km ?? Live: - Thomas244896 : LIVE Milano-Sanremo 2021 – (Milano – Sanremo 299km) Live Stream - Milano_Sanremo : ?? Cipressa andata, prossima fermata: il Poggio! ?? Cipressa has gone, next stop: Poggio! ?? Live:… -