Le Iene, scopre in diretta di non essere fertile. Il dramma dell'ex Uomini e Donne - (Di sabato 20 marzo 2021) Novella Toloni L'esperimento de Le Iene per valutare la fertilità dei giovani influencer ha avuto un risvolto drammatico per Gianluca Tornese che ha scoperto di avere problemi di infertilità in trasmissione Gianluca Tornese, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex protagonista del gameshow La Pupa e il Secchione e Viceversa, non si aspettava certo di avere una risposta simile. Invece il modello napoletano, 29 anni, ha scoperto di avere gravi problemi di infertilità in televisione, mentre stava partecipando ad un esperimento sociale condotto da Le Iene. È stato il responso negativo dello spermiogramma - a cui Gianluca Tornese e alcuni influencer si sono sottoposti per conto de Le Iene - a gettare nel dramma il ...

